Песков раскрыл детали совещания Путина по подготовке к переговорам с Украиной

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 21 0

Песков: делегация РФ будет докладывать Путину о ходе переговоров как потребуется

Песков раскрыл детали совещания Путина по подготовке к переговорам с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Он также рассказал, зачем военные присутствовали там.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о совещании президент а Владимира Путина по переговорам в Стамбуле. В частности, он уточнил, что глава государства определил позицию РФ относительно этого диалога.

«Состоялось обсуждение всех докладов, после чего президент подвел итоги изложенного, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле», — рассказал пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил, что делегация РФ будет докладывать Путину о ходе переговоров «как потребуется».

Ранее Кремль опубликовал видео с совещания президента РФ Владимира Путина по подготовке российско-украинских переговоров в Стамбуле. На собрании помимо членов переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Вместе с тем на совещании находились глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и начальник Генштаба Валерий Герасимов а также все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Песков также добавил, что военные присутствовали на совещании, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения.

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