Путин провел совещание перед российско-украинскими переговорами в Стамбуле

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 544 0

На встрече стороны приступят к обсуждению урегулирования конфликта.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел совещание перед переговорами в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — ответил он журналистам.

На собрании помимо членов переговорной группы, присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Вместе с тем на совещании находились глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Сегодня состоятся прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые до этого предложил организовать Владимир Путин. Глава киевского режима Владимир Зеленский спустя некоторое время все же дал свое согласие приступить к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа — Стив Уиткофф — назвал условия для заключения мира на Украине.

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