Уже не холостяк? Алексей Воробьев мог тайно жениться

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Алексей Воробьев связал себя узами брака с оперной певицей

Певец Алексей Воробьев тайно связал себя узами брака

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Церемония якобы прошла в апреле в московском ЗАГСе.

Певец Алексей Воробьев тайно связал себя узами брака с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Об этом пишет со ссылкой на слова своего инсайдера Super.ru.

Источник рассказал, что расписались артисты еще в апреле в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. По информации СМИ, отношения у пары зародились лишь зимой прошлого года. В это время Воробьев и Гарифуллина приняли участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». До свадьбы их уже ни раз замечали во время совместных отпусков за границей и выходов в общественные места в России.

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

Сами молодожены новость о бракосочетании никак не прокомментировали.

Алексею Воробьеву 37 лет. В медийном пространстве уже появлялись подтверждения его романов с актрисой Оксаной Акиньшиной, певицей Викторией Дайнеко, а также с участницами шоу «Холостяка», где певец выбирал невесту.

У избранницы Воробьева есть дочь Оливия, появившаяся на свет в прошлых отношений. Однако личность отца девочки Аида так и не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Алексей Воробьев живет после инсульта. Певец перенес его в 2013 году после автомобильной аварии.

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