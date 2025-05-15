Киркоров на NBC: Джимми Фэллон перевоплотился в короля российского шоубиза

Эпизод стал частью регулярной рубрики, где телеведущий пародирует знаменитостей со всего мира.

У народного артиста России Филиппа Киркорова появился двойник, который вполне успешно ведет ночное шоу на американском канале NBC.

Зрители крайне популярного «Вечернего шоу» с телеведущим Джимми Фэллоном в полном восторге. И даже до конца непонятно, от чего именно: от искусства перевоплощения Фэллона или все же от появления народного артиста России. Дело в том, что образ предложили сами зрители. Это их регулярная забава. Как признался комик, Киркорова просили показать не раз, и он давно мечтал о таких же пышных волосах, как у Филиппа Бедросовича.