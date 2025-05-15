«Выдают себя за дипломатов»: Захарова указала на страхи украинской делегации в Стамбуле

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Захарова: истеричные заявления украинской делегации говорят об испуге

«Не актеры-недоучки»: Захарова о готовности российской делегации к переговорам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Российские представители на переговорах с Украиной готовы к работе.

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле состоит из профессионалов, которые понимают ситуацию и владеют информацией на высшем уровне. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

До этого лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал участников российской стороны в переговорах «бутафорией».

«В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально: МИД, Минобороны, ГУ ГШ, правовики-международники», — сказала дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава делегации РФ Владимир Мединский заявил о готовности России к компромиссам на переговорах в Стамбуле.

В состав делегации РФ вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Переговоры пройдут в закрытом формате. Украину представит делегация высокого уровня. В нее вошли главы президентской администрации, министерства обороны и иностранных дел.

 

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