Мединский заявил о готовности РФ к компромиссам на переговорах в Стамбуле

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Стороны встретятся впервые с 2022 года.

Делегация РФ готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Делегация России готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он добавил, что Москва готова идти на компромисс. Делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами. Украинская и российская стороны встретятся впервые с марта 2022 года.

Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Встреча пройдет в закрытом формате. Ее главная цель — урегулирование конфликта на Украине. Киевские власти представит делегация высокого уровня, в составе которой — главы офиса президента, министерства обороны и иностранных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Стамбул готовится к новой попытке мирных переговоров. У дворца Долмабахче в ожидании делегаций собрались журналисты с разных уголков мира. Главная задача правоохранителей — удержать их на участке тротуара и не дать выйти на проезжую часть.

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