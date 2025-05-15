Собянин рассказал о строительстве путепровода на северо-востоке Москвы

Сергей Собянин осмотрел строящийся путепровод через железнодорожные пути (Медведковскую грузовую ветку) в районе Бибирево на северо-востоке Москвы.

«Мы за счет целого ряда локальных мероприятий, новых проездов, реконструкции улицы и путепровода через железную дорогу создаем, по сути дела, дублер Алтуфьевского шоссе, что, конечно, разгрузит эту трассу и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей. Объект, казалось бы, локальный, на самом деле очень важный и нужный. Работа тяжелая, сложная, кропотливая, но мы ее должны закончить уже в этом году», — отметил Сергей Собянин.

На сегодняшний день на строительной площадке задействовано 250 человек, более 30 единиц техники. Работы идут круглосуточно.

«Уже к октябрю мы будем готовы выполнить поставленную задачу и передать данный объект для пуска движения», — сказал председатель совета директоров компании-генподрядчика Максим Крылов.

За последние годы в Москве реконструированы либо построены 26 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути, в планах на ближайшие три года — еще восемь путепроводов. Это значительно упрощает жизнь миллионам автомобилистов и необходимо для модернизации железнодорожной инфраструктуры: развития Московских центральных диаметров (МЦД) и создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

Новый четырехполосный путепровод длиной 135 метров свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке Москвы.

«Он станет частью дублера Алтуфьевского шоссе — одной из самых востребованных вылетных магистралей столицы. Движение там очень интенсивное. Четырехполосный путепровод позволит разгрузить шоссе и прилегающие улицы. Он пройдет через грузовую железнодорожную ветку и соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Вместе с ним появятся новые развязки и удобный подземный переход», — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо возведения путепровода, проект предусматривает строительство и реконструкцию 3,3 километра дорог, в том числе:

— участка основного хода, соединяющего Костромскую улицу и Юрловский проезд (1,1 километра, по две-три полосы движения в каждом направлении);

— разворотных съездов (один километр);

— участка улицы Римского-Корсакова со съездом в Юрловский проезд (около одного километра);

— прилегающей улично-дорожной сети местного значения (210 метров).

Для удобства пешеходов возведут подземный переход в районе дома 15б, строения 3 на улице Римского-Корсакова.

На данный момент готовность объекта составляет 36 процентов. Завершить строительство путепровода планируется в 2025 году.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство дороги-связки длиной около одного километра между Юрловским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Завершить работы планируется в 2026 году.

По оценкам, появление альтернативного маршрута движения автотранспорта сократит время в пути на 26 минут и снизит нагрузку на участке Алтуфьевского шоссе от Бибиревской улицы до Московского скоростного диаметра на 10 процентов, а на участках Полярной и Кольской улиц от проезда Дежнева до улицы Искры на 19 процентов.