Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Генерал-полковник активно руководит боевыми действиями в зоне СВО.

Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ.

Фото: © РИА Новости/Андрей Мордвичев

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В России был назначен новый главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Ранее указом президента России Владимира Путина с этой должности был снят генерал армии Олег Салюков. Так как теперь он исполняет обязанности заместителя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

В 2024 году Андрей Мордвичев был награжден «Золотой звездой» Героя России. Он также является командующим 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. Весной 2022 года руководил операциями по освобождению Мариуполя и Авдеевки в ходе СВО на Украине. В сентябре 2023 года ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

В украинских СМИ появлялась ложная информация о гибели Мордвичева. Однако он продолжает руководить в зоне СВО и считается одним из самых перспективных военачальников России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с ключевыми членами Совета безопасности. Главной его темой стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

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