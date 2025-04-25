Президент России провел совещание с ключевыми членами Совета безопасности

Развитие оборонно-промышленного комплекса страны стало главной темой сегодняшнего оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Президент принял участие в формате видеоконференцсвязи. В числе первых докладчиков были глава Минпромторга России Антон Алиханов и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса. Два докладчика — Министр промышленности и Игорь Викторович Краснов. Давайте работать», — сказал глава государства.