Президент России провел совещание с ключевыми членами Совета безопасности

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Главной темой стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Развитие оборонно-промышленного комплекса страны стало главной темой сегодняшнего оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Президент принял участие в формате видеоконференцсвязи. В числе первых докладчиков были глава Минпромторга России Антон Алиханов и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса. Два докладчика — Министр промышленности и Игорь Викторович Краснов. Давайте работать», — сказал глава государства.

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