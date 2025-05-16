Часть преступной схемы: дропперам стало сложнее обналичить деньги

Эфирная новость 26 0

Дропперам стало сложнее обналичить деньги

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Теперь они не смогут переводить более 100 тысяч рублей.

Сегодня вступил в силу основной закон, который должен ограничить деятельность так называемых дропперов. Это люди, чьи банковские карты и счета мошенники используют для обналичивания и вывода денег. Фактически дропперы - это главный инструмент аферистов, без которого вся остальная их деятельность теряет смысл. И вот теперь Центробанк предложил вводить лимит на карты, которые хотя бы раз поучаствовали в сомнительных операциях.

Снять с них больше 100 тысяч в месяц будет невозможно. Причем надо учесть, что не все дропперы получают процент от сделок. Некоторых используют в закрытую, поэтому при возникновении сложностей они могут прийти в банк, написать заявление и снять любую сумму.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

Последние новости

4:46
В Словении похитили бронзовую статую Мелании Трамп
4:29
«Я лечу впервые!»: Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль
4:18
Полный вперед: в Минобороны сообщили о прорыве в двух частях фронта
4:00
Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая
3:49
Дал по газам: автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании
3:35
Часть преступной схемы: дропперам стало сложнее обналичить деньги

Сейчас читают

Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции
«Мнение народа»: SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу