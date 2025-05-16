Дал по газам: автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании

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Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании

Фото, видео: www.globallookpress.com/Clara Margais; 5-tv.ru

Есть пострадавшие.

Жуткие кадры сегодня пришли из Испании — там автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов. Все произошло перед матчем «Эспаньолы» и «Барселоны». Оказавшись в толпе, которая стала закидывать машину бутылками, водитель нажал на газ, но не справился с управлением.

Серьезных травм никто не получил. Помощь пострадавшим оказали на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности смерти актрисы Елены Земляникиной в Москве. В нее врезался мотоцикл. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города.

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