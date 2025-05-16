Франции не хватит ядерных боеголовок для «наполеоновских» планов Макрона

При действующем арсенале Париж не способен делиться вооружением. Инициатива главы государства требует коренного пересмотра стратегической концепции страны.

Франции не хватает ядерного оружия для прикрытия всего Евросоюза, несмотря на заявления главы государства Эммануэля Макрона.

Ранее он предложил разместить в странах Европейского союза самолеты с атомными боеголовками. Как пишет Le Figaro, для этого Парижу придется не только пересмотреть свою «ядерную концепцию», но и также нарастить арсеналы.

Сейчас у Франции всего 290 боеголовок. Причем Макрон всячески пытается преподнести эту инициативу как ответ на действия России. В Москве же отметили, что распространение ядерного оружия не добавит Европе ни безопасности, ни стабильности.