Собянин: Москва — флагман среди регионов России по работе с НКО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 11 0

Собянин: Москва — флагман среди регионов России по работе с НКО

Собянин: Москва — флагман среди регионов России по работе с НКО

Фото: mos.ru

За 25 лет Московский дом общественных организаций (МДОО) создал целую экосистему поддержки некоммерческих организаций (НКО). Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал Telegram-канале.

Так, в каждом округе работают 12 пространств. НКО предоставляются бесплатные сервисы, образовательные услуги и другое.

В 2016 году была создана сеть коворкинг-центров НКО. Там можно забронировать индивидуальные рабочие места с бесплатным интернетом и аудитории для проведения различных мероприятий. В некоторых коворкингах оборудованы кухня для организации кулинарных мастер-классов, сцена и концертный зал.

По словам градоначальника, в 2022 году также появился новый сервис – студия, в которой можно записывать подкасты и видеолекции, вести трансляции и проводить фотосессии.

Кроме того, резидентам предоставляются бесплатные образовательные услуги – программа НКО Лаб. Московским некоммерческим организациям доступны курсы повышения квалификации, консультации и формат "Наставничество".

Москва является флагманом среди российских регионов в работе с НКО, опыт столицы перенимают другие города, подчеркнул Собянин. В частности, в 2024 году в Новосибирске открылся Дом общественных организаций "Сфера действий". Его создали по модели столичной сети коворкинг-центров.

Всего в Москве работает свыше 30 тысяч НКО, из них около 10 тысяч занимаются соцподдержкой.

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