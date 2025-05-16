Ольгу Широкову похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 52 0

Выразить слова благодарности, почтения и скорби пришли родные, коллеги и ученики актрисы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве на Николо-Архангельском кладбище прошли похороны народной артистки России Ольги Широковой. Эксклюзивные кадры показывает 5-tv.ru.

Проводить в последний путь артистку пришли ее коллеги, родные, ученики и поклонники. Сдержать слезы смогли немногие. Могильную плиту актрисы пришедшие обложили пышными венками.

С 1995 года Широкова была ведущей актрисой Московского театрального центра «Вишневый сад», на сцене которого ранее днем состоялось прощание с ней.

Ольга Широкова не дожила всего полгода до своего 80-летия. Ее муж народный артист РФ Александр Вилькин вызвал скорую помощь 9 мая, когда актрисе стало плохо. Врачи диагностировали ей обострение хронического заболевания легких. Однако от госпитализации Широкова отказывалась дважды. А вечером 12 мая она ушла из жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой прошла в Москве. Ее похоронили на Кунцевском кладбище — рядом с супругом режиссером Леонидом Гайдаем.

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