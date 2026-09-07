«Снимал всю жизнь»: Ольга Погодина о последней работе супруга Алексея Пиманова

Над фильмом «Охота на императора» Алексей Пиманов работал около 60 лет

Последний фильм режиссера и телеведущего Алексея Пиманова «Охота на императора» стал для него не просто очередной работой, а итогом многолетнего творческого пути. Вдова режиссера, народная артистка России Ольга Погодина, рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что супруг фактически шел к этой картине всю жизнь.

«Знаете, эту картину мой супруг писал, сочинял, снимал, скажем так, всю свою жизнь. Он начал с Московского Кремля, и так получилось, что это был его и первый, и последний фильм», — рассказала Погодина.

Она отметила, что в основе картины лежат темы, которые были особенно важны для режиссера: любовь, прощение и способность человека преодолеть ненависть.

«Это картина о любви, о прощении и о том, что человек становится человеком и перестает даже видеть врага в любимом, и начинает прощать. И только после этого он превращается в человека. Это очень глубокая картина, смелая, яркая, дерзкая», — поделилась вдова режиссера.

Историческая драма «Охота на императора» рассказывает о событиях осени 1812 года в оккупированной французскими войсками Москве. В центре сюжета — заговоры против Наполеона, попытки уничтожить французского императора и личные истории героев, оказавшихся на фоне войны и больших исторических перемен.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера фильма «Охота на императора» стала первым выходом в свет для Ольги Погодиной после смерти супруга. На красной дорожке актриса, еле сдерживая слезы, призналась, что боль от утраты до сих пор не стала меньше.

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