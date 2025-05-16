Россия и Белоруссия готовятся к проведению совместных военных учений

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Мероприятия пройдут на территории двух стран и будут направлены на повышение слаженности вооруженных сил.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Масштабные военные учения «Запад» пройдут в сентябре впервые с 2021 года. Об этом на встрече с белорусским президентом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.

Глава Минобороны находится в республике с официальным визитом. Объявлено, что цель совместных маневров — это повышение слаживания войск. Они пройдут на территории двух государств. Сейчас Москва и Минск развивают военное сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Некоторые детали раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений, наше министерство подключилось, и вы знаете это хорошо, реализуем замысел, который обсуждали здесь с Владимиром Владимировичем Путиным, по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны, в том числе „Орешник“ и так далее. Мы здесь значительно продвинулись», — заявил глава Белоруссии.

«Орешник» — это новейшая российская ракетная система. В боевых условиях ее испытали в ноябре прошлого года. Удар был нанесен по одному из ключевых заводов украинского военно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

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