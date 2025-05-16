В Лужниках готовятся к премьере циркового шоу «Сны Пушкина»

Эпичное цирковое шоу нового формата готовят в Москве. Уже в конце мая в Лужниках покажут «Сны Пушкина». Известные с детства истории о Руслане и Людмиле, золотой Рыбке и царе Салтане предстанут в невиданном ранее прочтении. Это шоу заставляет поверить в магию — парящие в невесомости гимнасты, виртуозные акробаты и фантастические персонажи, появляющиеся из ниоткуда. Все это в окружении масштабных декораций.

О представлении, где волшебством пропитан каждый сюжетный поворот, расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Здесь сразу и не поймешь: вроде знакомая поэма, но встреча Руслана и Черномора напоминает скорее эпичную сцену из боевика.

Так знакомые с детства сказки обретают новую форму.

Самые яркие моменты из произведений Александра Пушкина словно выкрутили на максимум. Наверное, еще никогда зритель настолько не переживал за царевича Елисея из сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Ведь здесь он выполняет трюки без страховки.

«Я держусь зубами. Со временем я научился падать, цепляться. Вот как сегодня. Вы не заметили», — заявил артист шоу «Сны Пушкина» Олег Спигин.

Но главный герой — сам Пушкин. Все, что на сцене, — его сны. Не всегда понятно, где грань между воспоминаниями и фантазиями. Волшебством пропитан каждый сюжетный поворот. За это отвечают и спецэффекты, и новый подход к номерам от организаторов — компании «Новый русский цирк».

«Мы взяли за основу традиционные жанры цирка. Добавили туда какие-то жанры, которые никогда в цирке не работали, например, акробатический рок-н-ролл. Это вид спорта. Мы попытались переосмыслить сами цирковые номера. И экспериментируем с формой», — рассказала глава компании «Новый русский цирк» Елизавета Гамбург.

В шоу, например, впервые совместили два разных цирковых жанра: воздушное кольцо и колесо Сира, чтобы передать историю любви Пушкина и Гончаровой.

Шоу развернется на площадке универсального спортивного зала «Дружба» в Лужниках. Для него там выстроили целый город — его собирали 10 дней. Только осветительных приборов закрепили 250.

Каждое шоу смогут увидеть чуть более двух тысяч зрителей, обычно этот зал вмещает больше, около трех тысяч. Но для этой сложной постановки солидной частью посадочных мест пришлось пожертвовать.

Сценарист и режиссер-постановщик — лауреаты премии «Золотая маска». На сцене более 60 артистов — участники международных фестивалей, чемпионы России и мира. Их имена знает все мировое цирковое сообщество.

«Все будет очень круто, на высоком мировом уровне. Все будет от зрителей зависеть, от их любви. Мы темные силы», — рассказал артист шоу «Сны Пушкина» Анатолий Окулов.

Для артистов создали более 200 оригинальных костюмов. На это ушло около полугода. Важна была каждая деталь. Зрителю обещают открыть новую страницу в истории цирка — микс из трюков, театра, цифровых технологий. Это шоу будет идти в Лужниках почти четыре месяца. И первое покажут совсем скоро — уже 29 мая.