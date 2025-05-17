«Очень обеспеченный человек»: раскрыт гонорар Сосо Павлиашвили за частное выступление

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Продюсер Дворцов высказался о гонораре Сосо Павлиашвили

Продюсер Сергей Дворцов высказался о гонорарах певца Сосо Павлиашвили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Стоимость билетов на концерт артиста варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей.

Гонорар Сосо Павлиашвили варьируется от 2,5 до трех миллионов рублей за выступление. Об этом порталу «Страсти» сообщил креативный-продюсер Сергей Дворцов.

«Насколько мне известно, его выступление на корпоративе стоит от 2,5 миллионов рублей до 3 миллионов рублей. Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Все-таки грузинский мужчина, как никак», — рассказал он.

Павлиашвили дает концерты во многих городах России. В мае ему предстоит очередной тур. Исполнителя можно будет увидеть в Москве, Майкопе, Пятигорске, Краснодаре, Ставрополе, а в июне — в Санкт-Петербурге. Билеты есть на любой кошелек. Самые дешевые стоят 1200 рублей, самые дорогие — 84 тысячи рублей. Сам артист отмечал, что ему важно, чтобы многие могли оценить его творчество, поэтому билеты достаточно доступные.

Дворцов также предположил, что Павлиашвили, которому в июне исполняется 61 год, скоро уйдет со сцены и даст дорогу молодым. По его словам, новое поколение артистов равняется на него.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта.

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