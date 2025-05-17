«Очень обеспеченный человек»: раскрыт гонорар Сосо Павлиашвили за частное выступление

Стоимость билетов на концерт артиста варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей.

Гонорар Сосо Павлиашвили варьируется от 2,5 до трех миллионов рублей за выступление. Об этом порталу «Страсти» сообщил креативный-продюсер Сергей Дворцов.

«Насколько мне известно, его выступление на корпоративе стоит от 2,5 миллионов рублей до 3 миллионов рублей. Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Все-таки грузинский мужчина, как никак», — рассказал он.

Павлиашвили дает концерты во многих городах России. В мае ему предстоит очередной тур. Исполнителя можно будет увидеть в Москве, Майкопе, Пятигорске, Краснодаре, Ставрополе, а в июне — в Санкт-Петербурге. Билеты есть на любой кошелек. Самые дешевые стоят 1200 рублей, самые дорогие — 84 тысячи рублей. Сам артист отмечал, что ему важно, чтобы многие могли оценить его творчество, поэтому билеты достаточно доступные.

Дворцов также предположил, что Павлиашвили, которому в июне исполняется 61 год, скоро уйдет со сцены и даст дорогу молодым. По его словам, новое поколение артистов равняется на него.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта.