«Мнение народа»: SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта

Автор и исполнитель сегодня выступает в этом городе. Он обратился не только к местным жителям, но и властям.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, ждет официального приглашения на концерт в Ставрополь после скандала с отменой его прошлого концерта в этом городе. Об этом он заявил со сцены, видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«В прошлом году, в сентябре, на День города Ставрополь должно было состояться мое выступление. Но по каким-то причинам этого не случилось. Скоро вновь сентябрь, и сейчас я нахожусь перед многочисленной публикой и хочу провести живое голосование и услышать мнение народа. Ставрополь, вы хотите, чтобы я приехал к вам в этом году?» — сказал он.

Получив в ответ громкие восхищенные возгласы присутствующих, музыкант обратился к властям.

«Ну что же, ждем официального приглашения от руководства Ставропольского края. До новых встреч», — заявил он.

В Ставрополе ранее отменили концерт SHAMAN. Он должен был выступить на Дне города, но комментаторов в Сети после этой новости не устроил гонорар артиста — 15,3 миллиона рублей. Все началось с поста губернатора региона Владимира Владимирова, в котором он анонсировал грядущее выступление. Пользователи восторга не разделили — в обсуждении они интересовались, кто будет спонсировать мероприятие таких масштабов.

Тогда Владимиров выступил с предложением: пусть люди сами решат, хотят они платить такие деньги за концерт или нет. Был запущен онлайн-опрос. Результат был весьма категоричным — 80% участников выступили против проведения концерта SHAMAN. Абсолютное большинство было уверено, что столь значительную сумму лучше направить на здравоохранение или образование.