В Ленобласти возбудили дело после угроз бывшей сотруднице телеканала «78»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

В ноябре 2024 года Ксения Ахметжанова готовила репортаж про «сталкера», после чего сама стала его жертвой.

В Ленобласти возбудили дело после угроз экс-журналистке канала «78»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего Валерия Туаршева после угроз экс-журналистке канала «78». Об этом сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления Следственного комитета России (СК РФ).

«В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ („Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом и его близкими“)», — написано в публикации.

По данным следствия, мужчина неоднократно направлял журналисту Ксении Ахметжановой сообщения с угрозами применения насилий и убийства в отношении нее и ее ребенка.

Известно, что в ноябре 2024 года журналист готовила репортаж про «сталкера» из Ленобласти. Она собирала информацию для сюжета про преследование жительницы Петербурга Екатерины, которая получала сотни ежедневных сообщений, содержащих оскорбления и угрозы жизни. Ахметжанова вышла с ним на связь, и сама в итоге стала жертвой «сталкинга».

В СК добавили, что оперативное сопровождение осуществляется вместе с ФСБ.

В данный момент продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Накануне вечером Туаршев был допрошен, до этого в его доме прошли обыски, в ходе которых были обнаружены наркотики. В скором времени мужчине изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавший на корреспондента телеканала «78» оказался бывшим работником УФСИН. Во время допроса в Следственном комитете подозреваемому внезапно стало плохо.

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