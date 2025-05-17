На Украине закрыли дело о разделе имущества Петра Порошенко* и его жены

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Обжаловать решение можно в течение 15 дней.

Суд на Украине закрыл дело по иску жены Порошенко о разделе имущества

Фото: Vadim Ghirda/AP/TASS

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Дело о разделе имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его жены Марины закрыл украинский суд вследствие отсутствия предмета спора. Об этом стало известно из сообщения телеканала «Общественное. Винница».

«Суд в Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов», — отметили в Telegram-канале издания.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что обжалованию решение подлежит только в течение ближайших 15 дней.

До этого, 25 апреля, уточнялось, что Марина Порошенко подала иск в суд на раздел имущества с мужем. Сумма иска составила примерно 35 миллиардов рублей.

В феврале текущего года украинские власти ввели персональные санкции в отношении Порошенко. Они запросили блокировку активов политика, запрет торговых операций и вывода капитала, лишение государственных наград. Глава киевского режима Владимир Зеленский, прокомментировав такое решение, отметил, что денежные средства были заработаны «продажей Украины, украинских интересов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине арестовали имущество сына экс-президента страны Порошенко*.

* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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