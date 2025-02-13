Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении ограничительных мер в отношении Петра Порошенко*, который ранее занимал пост главы государства. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes, ссылаясь на свои источники.

«На сегодняшнем заседании СНБО были введены санкции против пятого президента Украины, народного депутата и бизнесмена Петра Порошенко, сообщили два собеседника, один из которых присутствовал на заседании СНБО», — говорится в материале.

По мнению одного из источников, речь может идти о публикации, посвященной государственной измене.

Бывший президент Украины на своей странице в социальной сети Х заявил, что введение санкций против него Советом национальной безопасности и обороны страны является провокацией и преступлением. Он также отметил, что у этого «преступления» много участников, но «заказчиком, исполнителем и инициатором» является нынешний президент* Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истекает 20 мая 2024 года.

Кроме того, Петр Порошенко отметил, что эта информация не стала для него неожиданностью.

«У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу», — написал он.

В конце января на Украине были приняты меры по аресту имущества Алексея Порошенко, сына бывшего президента страны. Алексей Порошенко в настоящее время проживает в Лондоне и игнорирует повестки о мобилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главу Украины подозревают в незаконном присвоении государственных средств, а также в сотрудничестве с Россией.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.