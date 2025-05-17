Орбан: лидеры стран ЕС и США должны вести переговоры с Путиным

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Без этого диалога, по словам премьер-министра Венгрии, достижение мира невозможно.

Орбан призвал ЕС и США провести диалог с Путиным

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Лидерам стран Евросоюза и США следует переговорить с президентом России Владимиром Путиным, так как без этого диалога достижение мира невозможно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице венгерского правительства в соцсети.

«Это иллюзия, что мир будет достигнут только в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести диалог с российским президентом. Это неизбежно», — пояснил свое мнение политик.

К тому же он добавил, что государствам Европейского союза нужно определиться с очередностью и понять, когда они будут вести переговоры с главой России — до или после американских представителей.

До этого, 21 марта, Виктор Орбан заявил, что большинство лидеров стран ЕС не намерены заканчивать конфликт на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник на границе между странами. Инцидент разведка страны назвала частью войны секретных служб Украины и Венгрии, длящейся многие месяцы. Между тем Виктор Орбан заявлял, что Киев пытался сорвать голосование в отношении членства Украины в ЕС.

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