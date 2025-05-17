Тепло сохранится? Вильфанд спрогнозировал погоду в России на следующей неделе

Аномально высокие температуры ожидаются лишь в одном регионе.

В ближайшую неделю в России ждать потепления не нужно, но погода останется такой же «спокойной» почти на всей территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что аномально высокие температуры ожидаются лишь в Республике Алтай и Алтайском крае на выходных. Там воздух прогреется до +30 градусов, а, возможно, столбик термометра поднимется и выше.

«Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — заявил эксперт.

Приятная майская погода в центре европейской части России сохранится вплоть до воскресенья, как пояснил Вильфанд, а после наступит циклон, когда температура опустится примерно до 15 градусов в дневное время суток. К тому же на следующей недели эксперт спрогнозировал плотные облака, за которыми скроются солнечные лучи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вильфанд спрогнозировал майские грозы в Москве.