Тепло сохранится? Вильфанд спрогнозировал погоду в России на следующей неделе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Вильфанд: после выходных в РФ ожидается похолодание до +15 градусов

Тепло сохранится? Вильфанд спрогнозировал погоду в России на следующей неделе

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Аномально высокие температуры ожидаются лишь в одном регионе.

В ближайшую неделю в России ждать потепления не нужно, но погода останется такой же «спокойной» почти на всей территории страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что аномально высокие температуры ожидаются лишь в Республике Алтай и Алтайском крае на выходных. Там воздух прогреется до +30 градусов, а, возможно, столбик термометра поднимется и выше.

«Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — заявил эксперт.

Приятная майская погода в центре европейской части России сохранится вплоть до воскресенья, как пояснил Вильфанд, а после наступит циклон, когда температура опустится примерно до 15 градусов в дневное время суток. К тому же на следующей недели эксперт спрогнозировал плотные облака, за которыми скроются солнечные лучи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вильфанд спрогнозировал майские грозы в Москве.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:38
«Как быть? Ужас»: Максим Матвеев о пугающем моменте в воспитании детей
5:20
Вучич: масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом — «начало диалога»
5:01
Бьют по больному: как магнитные бури влияют на людей с проблемными сосудами
4:45
Тепло сохранится? Вильфанд спрогнозировал погоду в России на следующей неделе
4:24
Орбан: лидеры стран ЕС и США должны вести переговоры с Путиным
4:05
«Некий сюр»: солист «Челси» раскрыл жуткие подробности внезапной смерти молодой жены

Сейчас читают

«Отстояли нашу Родину»: Анна Снаткина о популярности военного кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу