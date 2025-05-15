«Весенний, первый гром»: Вильфанд спрогнозировал майские грозы в Москве

Вильфанд: первая майская гроза ожидается в Москве 16 мая
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
Синоптик также отметил, стоит ли ожидать новую волну похолодания в ближайшие дни.
Уже в пятницу в Москве ожидается первая майская гроза. Об этом сказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.
«Уже грозы громыхали в Москве в середине апреля, когда температура повышалась до 20-26 градусов. 16 мая тоже формируются условия для грозовой деятельности. Это не сильная будет гроза, но одна из первых майских», — отметил Вильфанд.
Вместе с тем в этот день столбики термометров покажут до плюс 20, что, как отметил синоптик, соответствует климатической норме середины мая. До сих пор она была апрельской.
Причем Вильфанд предупредил, что в выходные могут быть довольно дождливыми. В субботу прогнозируются кратковременные осадки, а уже в воскресение более продолжительные.
Похолодание снова вернется во вторник, но уже не таким сильным, как было до этого. Температура опустится всего лишь на два-три градуса.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ночные заморозки ожидаются в пяти российских округах. В некоторых городах ночью температура опустится до минус двух.
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