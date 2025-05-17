Истребит последние: когда опасно использовать шампунь против выпадения волос

Применять лечебные средства следует строго по назначению специалиста.

К шампуням, обладающим лечебным эффектом и предотвращающим выпадение волос, необходимо относиться с осторожностью. К тому же такие средства подходят не всем, о чем в беседе с KP.RU рассказала трихолог Светлана Бодрова.

«Использование медицинских шампуней, содержащих лекарственные компоненты, не рекомендуется применять никому без предварительной консультации со специалистом», — отметила эксперт.

По ее словам, шампуни с лечебными свойствами лучше не использовать при беременности, кормлении грудью, аллергиях на компоненты, а также кожных заболеваниях волосистой части головы в период обострения.

Однако есть случаи, когда такой шампунь вообще не нужен, и волосистую часть головы не рекомендуется трогать. В числе таких прецедентов выпадение волос вследствие заболевания, где одним из симптомов выступает их потеря.

«При телогеновом выпадении волос, вызванном железодефицитной анемией, достаточно вылечить анемию медикаментозно, и волосы восстановятся самостоятельно», — пояснила врач.

К тому же страдающий серьезным выпадением волос человек при покупке шампуня самостоятельно положительной динамики от продукта может не увидеть. При таком исходе придется прибегнуть к иному решению проблемы.

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