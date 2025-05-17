Стало известно, когда актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 20 0

РИА: актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая

Стало известно, когда актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пока неясно, в каких войсках он будет.

Актер Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Об этом РИА Новости рассказал продюсер артиста Григорий Сухов.

По его сведениям, актер уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00.

В каких войсках будет служить Калюжный, пока не уточняется. При этом ранее Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска.

В марте появилась информация о том, что артист уклоняется от срочной службы. В связи с этим ему могло грозить до двух лет колонии. Свою вину Калюжный признал и обязался отправиться в армию, а также оплатитьштраф. Вскоре Сухов рассказал 5-tv.ru о том, что Калюжный уходит в армию в конце мая.

Сейчас 26-летний актер задействован в съемках фильма про добровольца, который участвует в освобождении Мариуполя, чтобы спасти мать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глеб Калюжный порвал со своей возлюбленной — пиарщицей Иды Галич Анной Титовой. Экс-возлюбленная артиста старше его на десять лет.

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