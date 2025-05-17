Пьяный мужчина пытался сжечь пенсионерку и ее внучку в Новосибирской области

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 30 0

Мотивом стала личная неприязнь.

Пьяный мужчина пытался сжечь пенсионерку и ее 5-летнюю внучку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Купина Новосибирской области нетрезвый местный житель пытался сжечь 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку на почве личной неприязни в Новосибирской области. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 29-летний подозреваемый принял на грудь и пришел в дом к пожилой женщине — там находилась сама пенсионерка и ее внучка-дошкольница. Мужчина облил обеих горючей жидкостью и поджег. Бабушке и девочке удалось самостоятельно выбраться на улицу, однако жилая площадь сильно пострадала — прокуратура публикует кадры последствий поджога.

Мужчине уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в региональном управлении СК. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

 

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Ранее, писал 5-tv.ru, в Мурманской области мужчина спрятал телефон в туалете одного из сетевых магазинов и заснял незнакомку. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:41
Сторонники ПЦУ с полицией захватили храм УПЦ в Черновицкой области
9:23
Жертвы сепсиса: 10 звезд, умерших от заражения крови
9:06
Пьяный мужчина пытался сжечь пенсионерку и ее внучку в Новосибирской области
8:44
Отомстить или усмирить? Что делать с шумными соседями
8:25
Стало известно, когда актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу
8:07
Ким Чен Ын провел военные учения и призвал армию быть готовой к войне

Сейчас читают

Канухин о конкуренции между актерами и блогерами: «Они нас выигрывают»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Жертвы сепсиса: 10 звезд, умерших от заражения крови

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу