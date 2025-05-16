«Для личного просмотра»: мужчина спрятал телефон в туалете и заснял незнакомку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

В Мурманской области мужчина спрятал телефон в туалете и заснял незнакомку

нарушение частной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

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Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Мурманской области 46-летний мужчина установил в туалете одного из сетевых магазинов города смартфон со включенной камерой. Таким образом он осуществил скрытую съемку незнакомой женщины, за что теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура города Апатиты утвердила обвинительное заключение в отношении <…> местного жителя, обвиняемого в нарушение неприкосновенности частной жизни», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина замаскировал в уборной телефон, снял одну из посетительниц, а затем забрал мобильное устройство. Замысел быстро раскрыли — подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Мужчина не стал ничего отрицать. Он заявил, что «видеозапись делал для личного просмотра» и распространять не собирался. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое подростков изнасиловали пятиклассницу в Алтайском крае. Школьница не в первый стала жертвой подозреваемых — они уже совершали над ней насилие в ноябре 2024 года.

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