«Куда отправите, туда и пойду»: стали известны подробности о службе Калюжного

Актер отправится в армию 27 мая от Центрального военкомата.

Актер Глеб Калюжный не просил отправлять его в оркестровые войска. Об этом 5-tv.ru рассказал его директор Григорий Сухов.

«Это фейк, это неправда. У нас такого не даже не было никогда разговора, что Глеб хочет в оркестровые войска. Это неправда. Кто-то один написал, все повторили», — заявил Сухов.

Он добавил, что Глеб отправится на срочную службу 27 мая от Центрального военкомата. Род войск актер не знает, определение происходит на сборном пункте Москвы. Калюжный особых предпочтений по этому поводу не имеет — он рад служить там, где будет полезен.

«Глебу призывная комиссия говорит: «Глеб, у вас хорошее здоровье, где бы вы хотели служить?» Глеб ответил: «Куда отправите, туда и пойду». Ему сказали, что он и в спецназ может, и в десант. Он ответил: «Классно, я буду рад служить Родине где пригожусь», — рассказал директор Глеба.

Некоторые источники заявляли, что актер на протяжении шести лет якобы уклонялся от службы в армии. Законных оснований для получения отсрочки Глеб не имел, не явился на вызов военкомата и сменил адрес проживания. Результат — уголовное дело с возможным наказанием до двух лет лишения свободы по части первой статьи 328 УК РФ. Киноагент Калюжного опроверг многие детали этой истории.

«Смотрите, его вызвал следователь по району, где Глеб был прописан в возрасте 14 лет. В эти 14 лет он ходил в военкомат Тверской. Но он там прописан не был, была временная регистрация. Его вызывали изначально в Химки. В Химках ему дали повестку на 19 мая, а Тверской военкомат почему-то потом якобы не мог дозвониться до Глеба, найти его. Это неправда, они мне звонили, и я с ними был на связи», — рассказал Сухов.

Калюжный посетил Следственный комитет. Обвинений в свою сторону там не услышал. Следователь настоял, чтобы актер отправился на службу от московского военкомата, а не от химкинского. Глеб спорить не стал — так и решилось недопонимание между отделами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Глеб Калюжный уходит в армию.

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