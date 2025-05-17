«Добровольно явился»: Хубутия признался в нападении на бывшую возлюбленную

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 911 0

Отрицавший свою вину в избиении Юлии Ван экс-министр Хубутия сдался в полицию

«Добровольно явился»: Хубутия признался в нападении на бывшую возлюбленную

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Не так давно адвокат обвиняемого заявил о том, что тот не имеет никакого отношения к случившемуся и жаждет правды, а не обвинений.

Обвиненный в нападении на предпринимательницу Юлию Ван экс-министр торговли Михаил Хубутия пришел в полицию с повинной. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в официальном блоге в сети.

«Подозреваемый добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал (п. „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ), в содеянном раскаялся», — уточнили в ведомстве.

В СК РФ также уточнили, что расследование продолжается, и остались невыясненными многие детали произошедшего. Следователи планируют обратиться в суд с просьбой о применении меры пресечения к подозреваемому.

Сразу после инцидента правоохранительные органы начали расследование. Полиция тщательно осмотрела место происшествия, далее были допрошены все участники конфликта: как потерпевшую, так и подозреваемого, а также свидетелей. В ходе проверки удалось найти и изъять орудие преступления.

В медицинском учреждении была собрана необходимая документация, подтверждающая травмы пострадавшей.

Примечательно, что до явки с повинной, Хубутия яро отрицал свою вину. Его адвокат Сергей Жорин обещал предоставить неопровержимые доказательства невиновности его клиента, однако спустя пару дней после этого, Михаил пришел в полицию с неожиданным заявлением.

Юлия Ван в прошлом месяце обвинила Хубутию в том, что он вломился в ее дом с намерением убить ее топором. По ее словам, это была не просто вспышка ярости — Михаил, целенаправленно шел на преступление. Предпринимательнице чудом удалось выжить — по ее словам, благодаря тому, что она притворилась мертвой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Жорин опроверг обвинения в адрес экс-министра Хубутии.

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