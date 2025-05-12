Ничего личного, только бизнес: Жорин опроверг обвинения в адрес экс-министра Хубутии

Громкая история переросла в два уголовных дела, однако, появление в публичном пространстве второй стороны полностью перевернуло все, возможно, с головы на ноги.

Обвиненный в нападении на предпринимательницу Юлию Ван экс-министр торговли Михаил Хубутия полностью опроверг озвученную пострадавшей версию. Об этом его адвокат Сергей Жорин эксклюзивно заявил 5-tv.ru.

Юлия Иванова, с недавнего времени ставшая Юлией Ван, обвинила Михаила в том, что он ворвался к ней в дом и совершил попытку нападения с топором, целью которого было убийство. Ситуация накалена до предела: по ее утверждениям в одном из интервью на просторах интернета, единственным спасением от страшного исхода стало притворство мертвой, что словно взято из сценария остросюжетного фильма.

Несмотря на пугающие обвинения, защитник Михаила, адвокат Жорин, внимательно исследовав события, собрав видео и фото, опроверг слова Ван, заявив, что они противоречат друг другу и фактической реальности.

Это запутанное дело стало настоящим полем битвы версий, где каждый старается максимально точно отразить свои интересы. Михаил настаивает на своей непричастности к предполагаемому злодейству, подчеркивая, что никакого насилия не было и все повреждения, о которых говорит Юлия — липовые.

«Наша официальная позиция заключается в следующем: мой доверитель, Михаил Хубутия, не наносил каких-либо телесных повреждений Юлии Ван, тем более не собирался ее убивать. Утверждения, которые делает Ван и ее представители, противоречат друг другу и не соответствуют действительности. Характер и степень травм, о которых заявляет Юлия Ван публично, не соответствуют фактическим. Потерпевшая и ее представители пытаются преувеличить характер полученных травм, как и исказить источник их возникновения», — сказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что они с его доверителем всецело уверены в действиях правоохранительных органов и их объективности, потому надеются на скорейшее установление всех деталей дела и действительно причастного к нему круга лиц.

Ключевым моментом в этой конфликтной ситуации стали слухи о романтических отношениях между ними. Юлия заверила, все в том же вышеупомянутом интервью, что причиной такой агрессии в ее адрес стало расставание и новый спутник. Иными словами, по заявлению Ван, Хубутия напал на нее из ревности. Однако защитник Михаила настаивает, что настоящая природа их общения заключалась исключительно в финансовом обеспечении Юлии со стороны экс-министра за определенные услуги. Никаких отношений, не говоря уже о той глубокой привязанности, которая была бы способна вызвать столь сильную агрессию, у них не было.

«Я никогда не скрывал, что ценю женское внимание. Однако в силу занятости иногда прибегаю к услугам так называемых менеджеров, специализирующихся на подборе спутниц для обеспеченных клиентов. Подобная практика в нашей стране существует давно, хотя большинство участников рынка, стараются это не афишировать. Тем не менее, обстоятельства вынуждают меня быть предельно откровенным», — рассказал свою версию Михаил Хубутия в диалоге со StarHit.

В том же интервью Михаил рассказал и о цене, которую ему выставила за свое тело Ван: десять тысяч долларов за свидание с продолжением. Однако, в последующем, Юлия, по словам Хубутии, систематически меняла расценки и, даже предлагала так называемые «пакеты услуг», где можно было выгодно оплатить сразу несколько встреч в разном формате. Даже после того, как Ван случайно забеременела, Михаил признал ребенка и взял на себя полную материальную ответственность за него. Несмотря на это, женщине было нужно что-то большее, потому она пошла на хитрость и оклеветала его.

«Повторяю, чуть позже я более подробно прокомментирую все эти обвинения и предоставлю доказательства, опровергающие виновность Михаила в чем-либо. Почему действительно важно знать, чем в реальности занималась и занимается Юлия Ван, и в каких отношениях состояла с Михаилом», — пообещал Сергей Жорин.

По словам Жорина, экс-министр торговли занимает позицию, в которой первостепенное значение придается установлению всех обстоятельств произошедшего. Он стремится к объективности и готов предоставить все необходимые доказательства, чтобы прояснить ситуацию. Решение «говорить только правду» стало не просто лозунгом для Михаила, а настоящим принципом, который он намерен соблюдать как в рамках следствия, так и в публичных заявлениях.

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