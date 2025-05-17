Путин упростил получение гражданства РФ жителям Абхазии и Южной Осетии

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 11 0

Процесс будет ускорен, усовершенствован и облегчен.

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для абхазцев и югоосетин

Фото: © РИА Новости/Павел Быркин

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что граждане, постоянно проживающие в своих государствах, должны подать заявление в российское диппредставительство. Если же проживают в РФ, то должны подать заявление в территориальный орган МИД РФ — по месту пребывания, жительства или проживания.

Вместе с заявлением иностранцы должны предоставить ряд документов: удостоверяющий личность, подтверждающий наличие гражданства своей страны, свидетельства об изменениях в лчных данных, три фотографии. В случае просьбы о приеме в гражданство ребенка или недееспособного лица потребуются дополнительные документы.

Летом 2021 года Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве — уроженцы одной стороны могут без отказа от имеющегося приобретать гражданство другой.

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