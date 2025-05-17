«Неординарная личность»: Сафронов объяснил замысел своего портрета Трампа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Художник Сафронов вложил в картину Трампа образ героя эпохи

«Неординарная личность»: Сафронов объяснил замысел своего портрета Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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На нем Дональд изображен во время известной сцены с покушением.

Народный художник России Никас Сафронов вложил в портрет президента США Дональда Трампа образ героя эпохи. Об этом пишет StarHit.

Вдохновленный знаковым событием, художник создал яркий и мощный портрет Трампа, запечатлев момент, когда президент, с поднятым кулаком, выступал на сцене — сразу после покушения на него в июле 2024 года. Это произошло в Батлере, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга, который привлек внимание тысяч сторонников.

Работа над картиной заняла у художника целый месяц. Это был не просто процесс создания изображения президента США, а настоящая попытка сформировать образ героя эпохи, признался Сафронов.

Как бы кто ни относился к Трампу — с восхищением, неприязнью или же нейтрально — нельзя отрицать, что он стал фигурой, способной оказывать влияние на судьбы миллионов людей по всему миру.

«К Трампу можно относиться по-разному, но одно несомненно — это неординарная личность», — сказал автор.

Каждая деталь в портрете несет в себе смысл, отмечает Сафронов. Художник вложил в работу множество символов: статуя Свободы, флаг и даже капли крови, которые подчеркивали ту борьбу, с которой Трамп столкнулся в своей политической карьере.

Упоминание о покушении на него не только информировало о факте, но и изображало напряженную атмосферу, в которой ему приходилось работать. Кепка с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» символизировала надежды и амбиции многих американцев.

Сафронову было важно передать не только облик, но и эмоциональную наполненность в своем творении. По его словам, он стремился запечатлеть ту борьбу и страсть, которые сопутствуют Трампу в его стремлении изменить мир.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп обвинил бывшего директора ФБР Коми в угрозе убийством.

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