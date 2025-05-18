«И на прощанье спеть»: автор последней песни Круга рассказал о его предчувствиях

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Композитор Слуцкий рассказал о последней песне Михаила Круга

«И на прощанье спеть»: автор последней песни Круга рассказал о его предчувствиях

Фото: www.globallookpress.com/Igor Primak

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Пророческую строчку в композиции «Магадан» написал сам исполнитель.

Композитор и исполнитель шансона Игорь Слуцкий, написавший много известных песен, оказался автором последней песни Михаила Круга — «Магадан». Как признался музыкант в ток-шоу на федеральном канале, сам он в городе, о котором пел Круг, даже не бывал. Слуцкий рассказал, что ныне покойный певец сам написал одну из строк, которая оказалась пророческой. Возможно, он в какой-то мере предчувствовал беду. Вскоре он был убит в ходе разбойного нападения.

«Это была последняя песня Михаила Круга. Через неделю его не стало. Сам придумал еще строчку: „И на прощанье спеть“», — вспоминал композитор.

На передаче присутствовал также 22-летний сын Михаила Круга Александр. Игорь Слуцкий подметил, что парень — просто копия отца. И черты лица, и телосложение, и даже голос — всем похож. Молодому человеку музыкант посоветовал следить за весом и оставаться в той поре, что есть сейчас. Артисту, а Александр делает первые шаги на этой стезе, важно держать себя в форме, подчеркнул Слуцкий.

Михаилу Кругу было 40 лет, когда его убили. В роковой день в доме были его жена Ирина, теща и трое детей — сын певца от первого брака, дочь Ирины и совсем маленький Александр. Мальчик вырос без отца, но память о нем оставалась всегда — в песнях и рассказах матери. Повзрослев, он написал собственную и посвятил погибшему родителю.

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