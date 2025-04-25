Дочь шансонье Андрея Карата умерла в Таиланде

Известный исполнитель шансона Андрей Карат (настоящая фамилия Толстухин. — Прим. ред.) потерял дочь. О смерти 33-летней Дарьи Толстухиной сообщила ее подруга Анна Комендантова в личном блоге. По ее словам, несчастная перенесла две остановки сердца, после чего впала в кому. Спустя неделю консилиум врачей подтвердил смерть мозга, и Дарью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Толстухина отправилась в отпуск вместе с подругами. Девушки выбрали Таиланд, где отлично проводили время, делились впечатлениями в социальных сетях. Во время отдыха дочь артиста почувствовала себя плохо и вскоре оказалась в больнице. Это произошло за несколько дней до запланированного вылета на родину.

«Понимаю, как все переживают. Я ждала разрешения отца на публикацию последних новостей. 22 апреля состоялся врачебный консилиум между врачами из Таиланда и России. Подтвердилась смерть мозга. 23 апреля было принято решение об отключении от ИВЛ. Сердце Даши перестало биться в 16:00 по тайскому времени», — написала Комендантова.

По словам Анны, Андрей Карат с другом сейчас находятся в Таиланде, они занимаются подготовкой медицинских и других документов, чтобы отправить тело Дарьи домой в Екатеринбург. После этого он, вероятно, озвучит и официальный диагноз, и причину трагедии. А пока близкие умершей просят уважать их горе и не донимать вопросами.

Анна Комендантова выразила благодарность всем неравнодушным: многие пользователи сети проявили сочувствие и попытались поддержать семью Толстухиной. Но нашлись и те, кто успел обвинить подруг и родственников Дарьи в случившемся — якобы из-за их неправильных действий за границей случилось несчастье. По словам шансонье, у наследницы не было проблем со здоровьем. О дате, месте, времени прощания и похорон семья покойной обещала сообщить позже.

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