Перемалывала человеческие судьбы: как перестройка изменила жизнь людей в СССР

Перестройка в СССР — попытка догнать и перегнать Америку, а вернее, спасти находившуюся в кризисе страну. Закончилось все катастрофой прежнего мира и диким капитализмом 1990-х. Перестроиться предложил избранный за месяц до этого генеральным секретарем молодой, по меркам политбюро, 54-летний Михаил Горбачев на пленуме ЦК КПСС. Тут надо напомнить, что в то время в стране была одна партия и она управляла государством, Горбачев объявил об ускорении социально-экономического развития страны.

Горбачев начал бодро — он первым из партийных лидеров буквально пошел в народ. Первая рабочая поездка в город-герой Ленинград. Показательное посещение передовых производств, чествование ветеранов и блокадников и много обещаний. Каждой семье по квартире к 2000-му году и по компьютеру, тогда это называлось ЭВМ. Горбачев предупреждал — будет трудно, реформы эпохальные. Тогда еще никто не понимал, насколько. Наверное, даже он сам.

Вернувшись из этой поездки, Горбачев ввел «сухой закон» — первая реальная реформа перестройки. Может, не с того начали? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Середина 1980-х. Советский Союз со всех сторон давит кризис. Страна хоронит руководителей партии и правительства, темпы роста экономики падают, на полках магазинов нет ни продуктов, ни товаров. В это время все понимают, что стране нужны перемены. И как можно быстрее.

«Время перестройки, вот лично для меня, — это время такого постоянного оптимизма, надежды, я бы сказал, такого легкого восторга», — рассказал доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Ветер перемен быстро надул бумажный парус, и корабль под названием «перестройка» выскочил из тихой гавани застоя, взяв курс на социализм с человеческим лицом.

«Нам хотелось чего-то нового. Поэтому появление нового яркого лидера в лице Михаила Горбачева было воспринято обществом очень одобрительно», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Тетекин.

Горбачев набирает новую команду, старую гвардию оставляет за бортом. К победе социализма страну повели новые управленцы со старой закалкой. И это было большой стратегической ошибкой.

«Перестройка была движением в правильном направлении. Но с планированием и управлением как раз Коммунистическая партия, монопольно правившая, не справилась», — отметил историк и политолог, депутат Госдумы РФ в 1994–1996 гг. Сергей Станкевич.

Они обещали удвоить и углубить экономику, а каждой семье выдать по отдельной квартире. Такие реформы народ встречал овациями, восторгаясь новым рулевым — молодым и энергичным.

Визиты официальных лиц обычно проходили одинаково скучно, и вдруг совсем другой ракурс. Телевизионный оператор Владимир Гришечкин был в гуще тех событий с камерой на плече. Он снял эти исторические кадры.

«Охраны не хватало, чтобы оттеснить. То есть они просто вот в метре от первого лица», — сказал ведущий оператор ленинградского телевидения Владимир Гришечкин.

За два полных дня в Ленинграде Горбачев выходил в народ три раза, обещая золотые горы: поднять на небывалый уровень народное хозяйство, автоматизировать и компьютеризировать экономику, но как перестраиваться, если на производстве процветает пьянство?

«Только по причине потребления алкоголя в трудовые часы… Преступность практически на 90% связана с алкоголизацией населением. Надо было что-то делать», — вспоминает доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой истории культуры, государства и права СПБГУ «ЛЭТИ» Владимир Калашников.

И 16 мая 1985 года, как весенний гром, грянул Указ Президиума Верховного Совета СССР, который дал старт «сухому закону».

Пока по всей стране боролись с пьянством и вырубали виноградники, в селе Кашарцы Ростовской области семья Юлии Ваниной выживала за счет сохраненной ее прадедом лозы.

«Наш прадед Илья приезжал сюда с вином, а уезжал с мясом, салом, всем-всем. Мы друг другу помогали», — вспоминает жительница села Кашарцы Юлия Ванина.

Сухой закон сократил пьянство, а вместе с ним и бюджет на 34 миллиарда рублей. Чтобы вывести из штопора экономику, руководство страны вводит товарно-рыночные отношения и частную трудовую деятельность.

Те, кто раньше строил ракеты, учил и лечил, вставали за прилавки продавать ширпотреб. Перестройка ломала привычные ценности и перемалывала человеческие судьбы. Во времена реформ обладательница двух дипломов Нэля Никитина сменила кабинет в райкоме партии на прилавок.

«Главное чувство, которое я тогда испытывала, это был стыд», — поделилась Нэля Никитина.

В то время, когда народ наслаждался колбасой, джинсами и жвачкой, глобальная экономика теряла объем производства товаров и услуг.

«Непродуманный закон о кооперации. Он вообще разрушил эту систему. Ну и поэтому к 1990-му году у нас фактически магазины были пусты, потому что денег на руках у населения было в несколько раз больше, чем была товарная масса в этих магазинах», — добавил доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой истории культуры, государства и права СПБГУ «ЛЭТИ» Владимир Калашников.

Советская экономика переживала, по сути, катастрофу. Всего через пять лет после старта перестройки. Ускорило все это резкое падение цен на нефть. Говорят, совершенно неслучайное, как будто кто-то помогал советскому союзу падать в пропасть. Недостаток хлеба народу компенсировали зрелища.

«Были какие-то надежды, что, может, это можно как-то назад отмотать, но они довольно быстро развеялись, эти иллюзии, потому что страна катастрофически распадалась», — рассказал рок-музыкант Александр Скляр.

Рухнул железный занавес. Горбачев и его команда ждали волны инвестиций, а получили ножки Буша. США праздновали победу. И не спешили инвестировать в коллапсирующую страну.

«На деле Запад делал все, чтобы максимально ослабить Советский Союз дополнительно и получить очки, превращая себя, как они, как они считали, победителя в холодной войне», — сказал главный редактор исторического журнала Владимир Рудаков.

В союзных республиках начинаются недовольства, народные волнения и национальные гонения. С трибуны IV съезда народный депутат Сажи Умалатова рубит правду, делая последнюю попытку спасти страну от развала.

«Надо было просто отправить в отставку Горбачева и посадить в тюрьму, чтобы другим не повадно было разваливать», — вспоминает депутат Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва Сажи Умалатова.

Но спасти тонущий корабль под названием «перестройка» было уже поздно. Он уверенно шел на дно эпохи.

За 40 лет много воды утекло. Москва похорошела, участники тех событий постарели, но последствия мы чувствуем до сих пор. У драмы под названием «перестройка» была и развязка, которая и стала началом конца дружбы народов и многонациональной страны.

Вскоре Горбачев ушел в отставку, и СССР перестал существовать. Америка получила роль единственного мирового гегемона и с аппетитом взялась за отколовшиеся постсоветские республики, продолжая эту политику и сегодня.