Путин: после развала СССР Россию пытались «доразвалить», а сейчас хотят «реванш»

Сегодня Россия находится в сложном периоде своей истории, так как некоторые страны мечтают о «реванше». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Глава государства подчеркнул, что и после того, как Советский Союз перестал существовать, на Россию продолжало оказываться давление извне.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, то есть доразвалить ее ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию, и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что теперь, потерпев неудачу, некоторые страны мечтают о «реванше». В качестве исторических примеров президент привел поход на Россию Наполеона и Великую Отечественную войну.

«Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Как ни странно, я с этим сталкивался. Удивительно, но факт», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин пообещал вычислить заказчиков теракта в «Крокусе».