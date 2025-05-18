«Это все знают»: Яна Абрамова видели с Решетовой за год до его развода с Алсу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Алана Мамаева заявила, что Абрамова видели с Решетовой за год до развода с Алсу

Яна Абрамова видели с Анастасией Решетовой за год до скандала вокруг его измены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По словам блогера Аланы Мамаевой, экс-супруг певицы, якобы, возил предполагаемую любовницу в Японию.

Бизнесмен Ян Абрамов был замечен с моделью Анастасией Решетовой за год до того, как стало известно о его измене певице Алсу и последующего скандального развода. Такое заявление на YouTube-шоу «Сплетница» сделала блогер Алана Мамаева. По ее словам, ни для кого в шоу-бизнесе не секрет, что бывший муж не был верен артистке.

«То, что он ей изменял, это все знают. И эта история с Решетовой… Их в Японии видели. Может быть, смешно, но реально ко мне пришел человек, который знает человека, который их видел в Японии. Тогда еще об этом СМИ не писали. А потом прошел год, и вот это все случилось», — сказала Мамаева.

Еще один слух коллегам по шоу подбросила блогер Карина Нигай. Она отметила, что Абрамов якобы назвал ресторан, в котором был соучредителем, именем одной из любовниц.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака и рождения троих детей. При этом за месяц до этого певица, отвечая на вопросы журналистов о проблемах в отношениях с супругом, утверждала, что в семье все хорошо. В прессе и соцсетях начались бурные обсуждения резонансной новости, и тут же стали курсировать сплетни о многочисленных изменах Абрамова, в том числе с Решетовой.

Артистка не говорила прямо, но и не оспаривала намеки на связь мужа с моделью, экс-возлюбленной рэпера Тимати (Настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.) и матерью его сына Ратмира. Решетова, в свою очередь, отказывалась признавать роман с бизнесменом и даже давала понять, будто Алсу намеренно заказала ее травлю в сети.

Впрочем, певица сейчас сообщает, об этом ранее писал 5-tv.ru, что разногласий по условиям развода с бывшим у нее нет. А про Абрамова говорят, мол, у него уже новая пассия, да не одна, а целый гарем. И все похожи на Алсу.

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«Это все знают»: Яна Абрамова видели с Решетовой за год до его развода с Алсу

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