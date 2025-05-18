Власти Великобритании планируют создать внутреннюю гвардию из добровольцев

Какие удары, по мнению парламента, стране придется отражать и от кого защищаться?

Великобритания намерена создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев. Планируется, что они будут защищать критические объекты инфраструктуры от возможных атак со стороны вражеских государств и террористов. Об этом сообщает газета The Times.

«В соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов», — сказано в материале.

Отмечается, что добровольцев будут направлять к атомным электростанциям, телекоммуникационным объектам и станциям интернет-кабелей в качестве охранников. Авторы статьи также полагают, что формирование будет создано по образцу гражданского ополчения, действовавшего в 1940 году.

В апреле также стало известно, что президент Эстонии Алар одобрил поправки в закон, которые разрешают военным наносить удары по судам, способным потенциально повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Соответствующие изменения скорректируют закон об организации Вооруженных сил страны и нормативные акты, связанные с экономической зоной.

Нападения на коммерческие суда в международных водах уже начались. При этом, как ранее писал 5-tv.ru, власти Эстонии отказываются извиняться за недавнюю атаку на российский танкер.