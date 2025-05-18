Отогнал провокаторов истребитель Су-35.

Прибалты повадились нападать на коммерческие суда в международных водах. Но разбегаются, когда приструнить «хулиганов» приходят «взрослые» российские летчики. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин — об играх в пиратов Балтийского моря.

Пираты Балтийского моря берут нефтяной танкер «Ягуар» под флагом Габона в кольцо, еще немного — и можно на абордаж. На борту — безоружные гражданские в том числе российские моряки — наблюдают за происходящим с недоумением.

Сомалийским пиратам такое и не снилось: патрульный катер, корабль, десантный вертолет — а это уже треть эстонских сил ВМФ. В качестве боевой поддержки в небе — польский истребитель.

Моряки следуют своим курсом, не поддаются на провокации и не сворачивают из нейтральных вод в эстонские.

Эстония и партнеры сменили курс и ушли восвояси, как только на горизонте появился российский Су-35.

«Если раньше это был такой инцидент, о котором мы могли говорить раз в несколько лет, то сейчас практически несколько раз в месяц мы слышим о каких-то соприкосновениях», — рассказал управляющий партнер адвокатского бюро по морскому праву Кирилл Маслов.

На эксклюзивных кадрах «Известий» видно: экипаж благополучно добрался до места назначения — танкер «Ягуар» встал на якорь близ порта города Приморск.

И тут логично было бы ждать извинений. Но нет. Напротив, Эстония обвинила Россию — в нарушении ее воздушного пространства. Речь об истребителе, который прикрыл танкер. Реакция Альянса в этом смысле тоже показательна.

Генсек НАТО обещает расследовать инцидент. «Балтийские ястребы» расправляют крылья и призывают Россию к ответу. Как будто все и затевалось… ради новых громких заявлений.

«Эскалация возрастает. Россия играет мускулами, запросто вторгаясь в воздушное пространство Балтики», — сказал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Закрыть Балтику для России — давняя мечта прибалтов. Этого требовал, например, президент Латвии, просил НАТО помочь. Экс-глава Литвы Грибаускайте подбадривает — не надо бояться Москвы, даже ядерного оружия. Это, говорит, устаревший инструмент. Ей вторят в латвийском МИДе.

«Россию нужно усмирить! Ослабить ее военный потенциал!» — заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как нас будут усмирять эстонцы, литовцы и латыши, чьи армии совокупно — меньше 30 тысяч — показывают на прибалтийских учениях под названием «Еж». Видимо, собираются колоть штыками и отпугивать конницей — в Прибалтике сейчас возрождают кавалерию.

«Такая маленькая чихуа-хуа эта Прибалтика — ничего сделать не может, но громко лает, а если что-то и правда случится, их страны сотрут с карты за пару часов», — прокомментировал вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Идти на риск эстонских и не только пиратов подталкивают старшие партнеры.

За последние два года в водах Балтики — несколько провокаций от стран Альянса, чреватых очень опасными последствиями. Экипажу нашего танкера пришлось сигнальными ракетами отпугивать немецкий военный вертолет. Российские истребители выдавливали американские эсминцы «Форрэст Шеман» и «Дональд Кук» из наших территориальных вод.

На Балтике один за другим задерживали гражданские суда Eagle S и Silver Dania — Россию обвиняли в том, что она якобы намеренно оборвала подводный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию. Расследование еще не завершили, но в руководстве ЕС точно знают, кто — уже традиционно — во всем виноват.

«Уровень угрозы вырос с тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины. Россия отвечает на санкции военными акциями. Это опасность на восточном фланге НАТО», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Обрыв подводного кабеля стал поводом для запуска программы Nordic Warden (в переводе — «северный часовой». — Прим. ред.) — страны Альянса стали мониторить воды Балтийского моря, установив слежку за всеми без исключения российскими кораблями. Вот только после по-настоящему пиратской диверсии на «Северных потоках» почему-то не было никаких часовых. Почему — догадаться не сложно.

«Финляндия и Швеция стали НАТОвскими странами. И они сейчас стараются, по большому счету, замкнуть нам выход из Финского залива», — сказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

К чему это пиратство, попытки столкнуть Россию и Альянс — тут у каждого свои цели. Варшаву мучают фантомные боли несостоявшейся империи — от Черного моря до Польского — так Дональд Туск теперь называет Балтику.

«Полонизация Балтики. Мы назовем нашу программу „Польское море“. Польские порты станут доминирующими на Балтике. А балтийские воды будут надежно защищены от любых угроз, в том числе и со стороны России», — прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Британия инвестирует в гибридную и реальную войну с Россией, надеясь возродить из пены морской канувший в Лету прежний миропорядок.

«Истинное намерение Великобритании и ее сателлитов — разделить Россию и страны БРИКС. Россия, Китай, Бразилия и другие страны создают новую финансовую систему. Это смерть для лондонских банкиров», — отметил вице-президент института Шиллера в Вашингтоне Харли Шлангер.

Но чего бы там не хотела «коалиция желающих», все знают, у кого самый мощный флот на Балтике. Россия усиливает свою группировку в акватории новыми кораблями и подлодками. Пиратов, испугавшихся истребителя Су-35, такое, пожалуй, впечатлит.