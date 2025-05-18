Маша Распутина попросила священника следить за могилой матери на Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Артистка уже несколько лет не была на кладбище, где покоится ее родительница.

Маша Распутина просила священника следить за могилой матери на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица Маша Распутина попросила следить за могилой ее матери на Украине местного священника. Об этом она рассказала в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов.

Мать артистки умерла еще в 1986 году. Периодически исполнительница приезжала на Украину, чтобы привести в порядок место захоронения. Однако в последнее время, особенно после начала СВО, это стало сложнее делать.

«Она похоронена на Украине. Так получилось. Я уехала из Сибири, через два года они поменяли квартиры — тогда это было модно — и уехали. Потому что мама родилась в Одессе», — поделилась певица.

Распутина признается, что ей повезло найти на Украине хорошего, порядочного человека. В один день она почувствовала необходимость войти в храм. Словно это был знак свыше. Там она встретила священника, которого попросила последить за могилой родительницы в ее отсутствие.

Распутина во время программы не стала озвучивать конкретное место, где похоронила маму, поскольку опасается действий вандалов. Имя священника она также ради безопасности не стала раскрывать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Глеб Калюжный собирается отправиться на срочную службу в армию.

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