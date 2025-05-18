Фицо заявил о желании посетить Москву на 90-летие Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании снова отправиться в Москву — на празднование Победы во Второй мировой войне. Об этом он заявил в программе «В политике» в эфире телеканала TA-3.

По его словам, он принял бы приглашение, будь оно связано как с традиционными майскими торжествами, так и с грядущей годовщиной — 90-летием окончания войны.

«Поехал бы в Москву для участия в празднованиях Победы над фашизмом», — заявил он.

Премьер подчеркнул: в прошлый раз поездка в российскую столицу не носила символический характер. Тогда он провел встречи с лидерами России, Китая, Вьетнама и Бразилии, на которых обсуждалась «серьезная повестка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакаи Роберт Фицо прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас по поводу его поездки в Москву на празднование 9 Мая. Он подчеркнул, что глава евродипломатии не вправе вмешиваться во внутренние дела страны и оценивать действия его кабинета. Свое заявление он опубликовал в соцсетях.