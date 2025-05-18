Стала известна причина смерти клавишника МакSим Дмитрия Иванова

Клавишник МакSим Дмитрий Иванов умер из-за кровоизлияния. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила его сестра Анна.

«Он абсолютно здоров был, это аневризма, кровоизлияние. В реанимации он лежал 20 суток, боролся за жизнь», — сообщила она.

В конце апреля у музыканта лопнул сосуд в голове. После этого он впал в кому. Со слов Анны, ее брат провел последние дни в Боткинской больнице, где врачи пытались его спасти. Он находился в тяжелейшем состоянии.

Сегодня около 5 утра Дмитрий умер. Он так и не пришел в сознание. Ему был 41 год.

23 апреля музыкант рассказал о том, что его карьера в группе «Ленинград» закончена. Меньше чем через неделю у него случился инсульт. Тогда Анна сообщила о том, что семья не будет открывать никакие сборы на его лечение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов. О месте и дате прощания с артистом будет известно позже. Ему было 69 лет.

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