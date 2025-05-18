Умер звезда «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов

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Умер звезда «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов в возрасте 69 лет

Умер звезда «Улицы разбитых фонарей» Александр Кабанов

Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом"

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Ему было 69 лет.

Умер актер Александр Кабанов в возрасте 69 лет. Об этом сообщил Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Имя Кабанова хорошо знакомо поклонникам сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Но главной сценой его жизни оставался театр. В «Балтийском доме» он сыграл десятки ролей — от Гаева в «Вишневом саду» до Воланда в «Мастере и Маргарите». Там же он работал, передавая студентам не только технику, но и особую театральную интуицию. В РГИСИ Кабанова считали одним из самых чутких и вдохновляющих педагогов.

В Театре юного зрителя имени Брянцева он начал свой путь после окончания ЛГИТМиКа в 1981 году. Почти двадцать лет проработал там, прежде чем в 1999 году перейти в «Балтийский дом» — в экспериментальную труппу Анатолия Праудина. Его сцена — это всегда было что-то живое, смелое, непредсказуемое.

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата», — написано в сообщении «Балтийского дома».

О месте и времени прощания будет известно позже.

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