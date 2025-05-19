«Настоящее шоу»: грузовик случайно увез женщину в мобильном туалете

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

В Китае грузовик увез женщину в мобильном туалете

Фото, видео: youtube.com/Sodiq Akorede; 5-tv.ru

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Она проехала в нем несколько километров.

В китайской провинции Хэбэй грузовик увез женщину, которая находилась в переносном туалете. Об этом сообщило и опубликовало ролик инцидента издание Jam Press.

«К счастью, он не перевернулся. В противном случае это было бы настоящее шоу», — пишут пользователи под видео.

Работники не проверили кабинки перед тем, как поставить их на погрузчик. Они подняли туалеты в кузов и повезли. В одном из них оказалась посетительница.

По словам издания, женщина проехала в таком положении несколько километров. Она кричала и билась в стены кабинки. Через какое-то время водитель заметил мольбы о помощи в зеркало заднего вида.

Все обошлось, женщина не пострадала. Работники спустили ее на землю и выпустили из переносного туалета. Она немного смутилась из-за произошедшего, но попыталась отнестись к этому с позитивом.

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