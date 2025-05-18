Москвичи завоевали более 4,7 тысячи дипломов на олимпиаде школьников

Юные москвичи получили более 4,7 тысячи дипломов победителей и призеров Московской олимпиады школьников. Награды завоевали учащиеся из 406 школ, что составляет более 80 процентов от общего числа участников. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Поздравляю всех ребят! Желаю не терять интерес к знаниям и всегда смело браться за любые вызовы», — написал мэр Москвы.

В этом году олимпиада проходила по 23 направлениям — от традиционных школьных предметов до современных дисциплин, таких как робототехника, финансовая грамотность, экология, история искусств и генетика.

Кроме этого, проводится предпрофессиональная олимпиада, ориентированная на междисциплинарные знания и навыки. Победители и призеры получают серьезные преимущества при поступлении — от дополнительных баллов до зачисления в вуз без экзаменов.

Московская олимпиада школьников появилась еще в 1930-х годах как математическое соревнование и стала одной из первых подобных инициатив в стране и мире.

Сегодня это не просто интеллектуальное состязание, а полноценное образовательное событие. Формат олимпиады вышел за пределы классических аудиторий: многие задания выполняются в музеях и научных центрах. Например, в этом году ученики решали задачи по биологии в Зоологическом музее Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Для олимпиады по истории искусств школьники анализировали произведения в Государственной Третьяковской галерее, а участники олимпиады по изобразительному искусству создавали работы в колледже декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.