«Жалею бесконечно о своих поступках»: Natan взрывается от упоминаний о Лерчек

Ошибка, совершенная артистом, его скандальная измена возвращается к нему снова и снова, не давая жить спокойно.

Рэп-исполнитель и телеведущий Natan (настоящее имя Алишер Азизович Мирзохонов. — Прим. ред.), судя по всему, уже не может слышать имя блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Знаменитости закрутили тайный роман на реалити-шоу, в котором участвовали вместе, но как будто позабыли, что их, во-первых, постоянно снимают сотни камер, а во-вторых, что Natan женат.

Сначала артист утверждал, что расстался с супругой, на деле оказалось по-другому. Коллеги по шоу не просто не поддержали, а резко осудили его поступок. Впрочем, как и Лерчек, которая оказалась не единственной пассией рэпера на проекте. Когда наконец грянул скандал, Natan вдруг одумался, бросился просить прощения у публики и жены и обещать все исправить. Хейт, обрушившийся на него, был сокрушительным.

Теперь, похоже, исполнитель вздрагивает от любого упоминания об интрижке. Хотя и продолжает участвовать в реалити-шоу. На этот раз случились «Сокровища императора». Посыпала солью рану изменщика ведущая Ольга Бузова, напомнила о семейных проблемах. Тут Natan не выдержал.

«Я, сидя на этом месте, жалею бесконечно о своих поступках. Даже если моя супруга снимет кольцо и скажет: „Это все“, мои хорошие отношения с семьей никогда не прекратятся. Я сам почувствовал себя виновником и человеком, который разрушил все дорогое для себя. Если кто-то покажет свое белое пальто без пятен, я поаплодирую», — эмоционально ответил ей рэпер.

Не осталась в стороне от скандала и певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.). К тому же, и она не была свободной дамой, когда пряталась вместе с Натаном от камер, чтобы его поцеловать. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как влюбленный в певицу мужчина отреагировал на ее интрижку с Natan.