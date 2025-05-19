В Россельхознадзоре предложили полностью запретить провоз икры в самолете

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

В данный момент разрешенная общая масса продукта в заводской упаковке, которую можно брать в салон, составляет 10 килограмм.

В Россельхознадзоре предложили полностью запретить провоз икры в самолете

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Провоз красной икры в ручной клади и багаже могут запретить. С такой инициативой в интервью «Известиям» выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Объем этой продукции, который разрешили к провозу, выглядит немного странно. Вы представляете себе сколько это десять килограммов? Если человек захочет поесть икры, он может приобрести ее в магазине или поесть в этих субъектах, где она добывается. А критерий в десять килограммов мне непонятен», — отметил руководитель ведомства.

На вопрос издания, сколько красной икры, по его мнению, можно разрешить для провоза в самолете, Данкверт ответил: «Оптимально? Нисколько».

«Потому, что никакого контроля за этой икрой нет, как она обрабатывалась от тех же паразитов», — объяснил глава Россельхознадзора.

Ранее 5-tv.ru писал, что на российские прилавки попала красная икра с глистами. В частности, в Кургане продавали красную икру с гельминтами (паразитическими червями).

В Россельхознадзоре отметили, что испорченную продукцию исключили из оборота. После жалобы одного из покупателей инспекторы ведомства провели проверку предпринимателя, занимающегося реализацией лососевой икры. Выяснилось, что в документах на продукт отсутствует информация о проведении лабораторных исследований.

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