«Всегда хотел дочь»: раскрыты подробности отношений Карла III с внучкой

Монарх все больше времени стал проводить в Виндзорском замке, который находится совсем рядом с домом наследника престола принца Уильяма и его семьи.

Между королем Великобритании Карлом III и его внучкой принцессой Шарлоттой сложились теплые отношения. Об этом рассказывает королевский биограф Ингрид Сьюард в интервью журналу People.

«Он всегда хотел дочь. Я думаю, у него очень хорошие отношения с внучкой», — сообщила писательница в беседе с журналистами.

Издание отмечает, что монарх стал проводить все больше свободного времени в Виндзорском замке, который находится совсем рядом с домом наследника престола принца Уильяма и его семьи.

О желании Карла III иметь дочь уже сообщалось прежде. Об этом писал другой королевский биограф Эндрю Мортон в книге «Диана» со слов самой принцессы Уэльской.

«Чарльз всегда хотел девочку. Он мечтал о двух детях, и ему хотелось дочь», — рассказывала Диана писателю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III планирует опубликовать личные дневники. Настоящую тревогу, по информации источника, у членов семьи вызывает тот факт, что Чарльз много страниц личных записей посвятил загадочной автокатастрофе, которая унесла жизнь принцессы Дианы. В частности, он писал о том, что кровь есть и на его руках, потому что он изменил Диане и подтолкнул погибшую супругу к роману с Доди Аль-Файедом.