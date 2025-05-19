«Всегда хотел дочь»: раскрыты подробности отношений Карла III с внучкой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Между королем Карлом III и принцессой Шарлоттой сложились теплые отношения

«Всегда хотел дочь»: раскрыты подробности отношений Карла III с внучкой

Фото: Zuma/ТАСС

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Монарх все больше времени стал проводить в Виндзорском замке, который находится совсем рядом с домом наследника престола принца Уильяма и его семьи.

Между королем Великобритании Карлом III и его внучкой принцессой Шарлоттой сложились теплые отношения. Об этом рассказывает королевский биограф Ингрид Сьюард в интервью журналу People.

«Он всегда хотел дочь. Я думаю, у него очень хорошие отношения с внучкой», — сообщила писательница в беседе с журналистами.

Издание отмечает, что монарх стал проводить все больше свободного времени в Виндзорском замке, который находится совсем рядом с домом наследника престола принца Уильяма и его семьи.

О желании Карла III иметь дочь уже сообщалось прежде. Об этом писал другой королевский биограф Эндрю Мортон в книге «Диана» со слов самой принцессы Уэльской.

«Чарльз всегда хотел девочку. Он мечтал о двух детях, и ему хотелось дочь», — рассказывала Диана писателю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III планирует опубликовать личные дневники. Настоящую тревогу, по информации источника, у членов семьи вызывает тот факт, что Чарльз много страниц личных записей посвятил загадочной автокатастрофе, которая унесла жизнь принцессы Дианы. В частности, он писал о том, что кровь есть и на его руках, потому что он изменил Диане и подтолкнул погибшую супругу к роману с Доди Аль-Файедом.

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